Ильсур Метшин призвал найти виновных в вандализме в парках Казани

ФОТО: kzn.ru

Ильсур Метшин призвал проявить профессионализм и найти виновных в вандализме в парках Казани. О порче имущества и кражах мэр города рассказал на аппаратном совещании.

Метшин заявил, что в этом году участились случаи вандализма – они фиксируются на регулярной основе. Например, недавно была выбита дверь и разрушено оборудование общественных туалетов на бульваре «Ак чәчәкләр» и в парке в Салават Купере.

Мэр отметил, что виновных в вандализме необходимо найти. А также поручил установить дополнительные видеокамеры в общественных местах.

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