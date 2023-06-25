Фото: Иван МАКЕЕВ

В Марий Эл Волжская ЦГБ получила аппарат роботизированной механотерапии нижних конечностей. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.

Оборудование предназначено для пациентов, перенёсших инсульт. Оно предполагает возвращение двигательной активности после нарушений мозгового кровообращения.

Сообщается, что закупка аппарата российского производства стоимостью более 500 тысяч рублей стала возможной благодаря программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

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