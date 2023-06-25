ФОТО: прокуратура Марий Эл

24 июня в Йошкар-Оле на улице Машиностроителей при пожаре пострадали люди, информируют в пресс-службе МЧС по республике Марий Эл.

Возгорание произошло накануне в районе 9 вечера. С огнем в многоквартирном доме боролись 22 человека. К тушению привлекалось 5 единиц техники. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В республиканской прокуратуре уточнили, что установление обстоятельств трагедии взято на контроль. Причина пожара выясняется.

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