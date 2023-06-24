Глава Ульяновской области поделился планами по соединению региона с Казанью новой дорогой

Новая дорога может связать Ульяновскую область с соседними регионами — Самарской область и республикой Татарстан. Фото: тг-канал Алексея Русских

Сегодня, 23 июня, в эфире телеканала ГТРК «Волга» глава Ульяновской области Алексей Русских поделился планами по соединению региона с республикой Татарстан, а именно со столицей Казанью, новой дорогой.

По его губернатора, в этом году в районе Мирного в Ульяновской области будут сданы пять километров новой, четырехполосной дороги, которая будет связывать Ульяновск с Димитровградом. В перспективе, она же может связать Ульяновскую область с соседними регионами — Самарской областью и республикой Татарстан.

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