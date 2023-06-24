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НовостиОбщество24 июня 2023 7:48

В Казани после трехлетнего перерыва провели Летний книжный фестиваль

Он проходил на нескольких площадках
Елена СКВОРЦОВА
За 2 дня фестиваля прошло более 50 встреч с писателям

За 2 дня фестиваля прошло более 50 встреч с писателям

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Казани после трехлетнего перерыва провели Летний книжный фестиваль. Он проходил на нескольких площадках. Главной стала площадка парка «Черное озеро». Другие мероприятия проходили в Национальной библиотеке Татарстана, на театральной площадке MON и в Центре современной культуры «Смена».

За 2 дня фестиваля прошло более 50 встреч с писателями. Проведены дискуссии, мастер-классы, лекции. В книжной ярмарке приняло участие порядка 80 издательств со всей России.

Планируется, что осенью в Нижнекамске пройдет также книжный фестиваль, который станет продолжением книжного праздника.

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