За 2 дня фестиваля прошло более 50 встреч с писателям Фото: Оксана ЗУЙКО

В Казани после трехлетнего перерыва провели Летний книжный фестиваль. Он проходил на нескольких площадках. Главной стала площадка парка «Черное озеро». Другие мероприятия проходили в Национальной библиотеке Татарстана, на театральной площадке MON и в Центре современной культуры «Смена».

За 2 дня фестиваля прошло более 50 встреч с писателями. Проведены дискуссии, мастер-классы, лекции. В книжной ярмарке приняло участие порядка 80 издательств со всей России.

Планируется, что осенью в Нижнекамске пройдет также книжный фестиваль, который станет продолжением книжного праздника.

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