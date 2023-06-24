Новые беспилотники небольших размеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Батальонам «Тимер» и «Алга» передали беспилотники, разработанные казанскими учеными. Они уже обучили военнослужащих, как ими пользоваться. Это ударные дроны и дроны для разведки, которые называются «грачи» и «аисты». Все они переданы операторам боевых БПЛА.

Новые беспилотники небольших размеров. «Грач» может пролететь без подзарядки 20 минут со скоростью 120 км в час. «Аист» может зависать в воздухе до 10 минут. По словам бойцов татарстанских батальонов, такое оборудование сейчас им крайне необходимо. Также специалисты рассказали им, как настраивать дроны.

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