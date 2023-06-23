Фото: Даниил ОПАРИН

Просроченная задолженность по зарплате в Марий Эл уменьшилась в 16,7 раз. Информация об этом размещена на официальном сайте Маристата.

Так, по данным на 1 июня, размер задолженности по зарплатам в республике составляет 164 тысячи рублей. Это в 16,7 раз меньше, чем 1 мая.

Уточняется, что просрочки по выплатам наблюдались по виду экономической деятельности «Строительство».

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