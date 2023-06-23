Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 15:56

В Чувашии стартовала работа ситуационного центра управления интеллектуальной транспортной системой

Он позволит следить за безопасностью на дорогах и оперативно реагировать на нештатные ситуации
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: скриншот с видео Олега Николаева

ФОТО: скриншот с видео Олега Николаева

В Чувашии стартовала работа ситуационного центра управления интеллектуальной транспортной системой. Об этом рассказал глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Запуск центра, по его словам, позволит следить за безопасностью на дорогах и реагировать на нештатные ситуации. Современные технологии ситуационного центра будут направлены на развитие дорожно-транспортного комплекса Чувашии.

Реализация ситуационного центра стала возможной благодаря федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и национальному - «Безопасные качественные дороги».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram