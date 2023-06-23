ФОТО: скриншот с видео Олега Николаева

В Чувашии стартовала работа ситуационного центра управления интеллектуальной транспортной системой. Об этом рассказал глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Запуск центра, по его словам, позволит следить за безопасностью на дорогах и реагировать на нештатные ситуации. Современные технологии ситуационного центра будут направлены на развитие дорожно-транспортного комплекса Чувашии.

Реализация ситуационного центра стала возможной благодаря федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и национальному - «Безопасные качественные дороги».

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