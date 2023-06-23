В Набережных Челнах зарегистрирован случай клещевого энцефалита

Девочка поступила в больницу с жалобами на головную боль, высокую температуру, рвоту Фото: Мария ЛЕНЦ

В инфекционной больнице Набережных Челнов зафиксирован случай клещевого энцефалита - первый среди детей за последние несколько лет.

Насекомое укусило 5-летнюю девочку в лицо, около глаза. Инцидент произошел в Муслюмовском районе. Между тем, по словам врачей, чем ближе укус к голове, тем значительнее риск заражения энцефалитом.

Девочку привезли в больницу с жалобами на головную боль, , высокую температуру и боли в животе. Медики заподозрили у пациентки менингит, ей сделали спинномозговую пункцию, которая обнаружила вирус в ликворе и подтвердила диагноз «клещевой энцефалит».

«От серьезных последствий ребенка уберегло своевременное обращение за медицинской помощью. Юная пациентка получала лечение и находилась под нашим наблюдением почти две недели. С положительной динамикой, без последствий была выписана домой на дальнейший амбулаторный этап наблюдения», - пояснил лечащий ребенка врач-инфекционист Сергей Хабаров.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в пять раз выросло количество укусов клещей.

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