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НовостиПроисшествия23 июня 2023 6:20

В Татарстане главу КФХ подозревают в уклонении от уплаты налогов

Речь идет о семи миллионах рублей
Адам САГАЛ
Предполагается, что с 2018 по 2021 годы 55-летний руководитель вносил в налоговые декларации неверные данные

Предполагается, что с 2018 по 2021 годы 55-летний руководитель вносил в налоговые декларации неверные данные

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Алексеевском районе Татарстане главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает СУ СК РФ по РТ, предполагается, что с 2018 по 2021 годы 55-летний руководитель вносил в налоговые декларации неверные данные о фиктивных взаимоотношениях с тремя контрагентами. Так он смог уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Общая сумма превысила семь миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане фермерам возместят часть затрат на строительство молочных ферм.

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