Госпрограмма «Цифровой Татарстан» продлена до 2026 года

Программа «Цифровой Татарстан» призвана провести цифровизацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 2026 года продлена государственная программа «Цифровой Татарстан». Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Согласно предварительным расчетам, общий объем финансирования программы составит 22,4 млрд рублей, из которых более 158 млн направят из федерального бюджета, остальное - из бюджета Татарстана.

Программа «Цифровой Татарстан» призвана провести цифровизацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы, в том числе здравоохранение и образование, а также государственного управления.

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