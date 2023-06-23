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НовостиЭкономика23 июня 2023 5:04

Госпрограмма «Цифровой Татарстан» продлена до 2026 года

Общий объем финансирование составит более 22 млрд рублей
Адам САГАЛ
Программа «Цифровой Татарстан» призвана провести цифровизацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы

Программа «Цифровой Татарстан» призвана провести цифровизацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 2026 года продлена государственная программа «Цифровой Татарстан». Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Согласно предварительным расчетам, общий объем финансирования программы составит 22,4 млрд рублей, из которых более 158 млн направят из федерального бюджета, остальное - из бюджета Татарстана.

Программа «Цифровой Татарстан» призвана провести цифровизацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы, в том числе здравоохранение и образование, а также государственного управления.

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