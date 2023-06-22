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НовостиОбщество22 июня 2023 17:36

Казанскому авиационному заводу выделят почти 42 млрд рублей на производство Ту-214

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в столицу Татарстана
Елена СКВОРЦОВА
Средства будут выделены из Фонда национального благосостояния. Фото: архив КП

Средства будут выделены из Фонда национального благосостояния. Фото: архив КП

Казанскому авиационному заводу выделят почти 42 млрд рублей на производство Ту-214. Об этом сегодня, 22 июня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в столицу Татарстана. Он отметил, что средства будут выделены из Фонда национального благосостояния.

Он добавил, что такое решение было принято накануне и на доразвитие проекта понадобится еще примерно такая же сумма. По словам Мишустина, России срочно нужны качественные, а главное — свои самолёты гражданской авиации.

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