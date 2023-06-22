Работы выполнены на 85%. Фото: миндортранс Татарстана

В Казани на ремонт улицы Кулахметова выделили 170 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы выполнены на 85%.

Как отметили в миндортрансе республики, на сегодняшний день там уложен асфальт на площади в 34 тысячи квадратных метров, отремонтирован тротуар площадью в 7 тысяч квадратов. Кроме того, на участке установят павильоны для остановок с карманами для заездов и появится новая разметка.

Общая протяженность участка ремонтных работ составляет 1,3 километра. Финансирование проекта составляет 170 миллионов рублей.

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