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НовостиОбщество22 июня 2023 15:53

В Казани на ремонт улицы Кулахметова выделили 170 млн рублей в рамках нацпроекта

Работы выполнены на 85%
Елена СКВОРЦОВА
Работы выполнены на 85%. Фото: миндортранс Татарстана

Работы выполнены на 85%. Фото: миндортранс Татарстана

В Казани на ремонт улицы Кулахметова выделили 170 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы выполнены на 85%.

Как отметили в миндортрансе республики, на сегодняшний день там уложен асфальт на площади в 34 тысячи квадратных метров, отремонтирован тротуар площадью в 7 тысяч квадратов. Кроме того, на участке установят павильоны для остановок с карманами для заездов и появится новая разметка.

Общая протяженность участка ремонтных работ составляет 1,3 километра. Финансирование проекта составляет 170 миллионов рублей.

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