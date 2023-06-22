Об этом со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина сообщила пресс-служба федерального спортивного ведомства Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2024 году в Казани планируют провести спортивные игры БРИКС. Об этом со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина сообщила пресс-служба федерального спортивного ведомства.

В программу мероприятий могут войти соревнования по 22 видам спорта. По словам министра, БРИКС играет важную роль в решении глобальных вопросов, в том числе спортивных. В ведомстве также сообщили, что подготовка игр осуществляется по поручению президента России Владимира Путина и с согласования правительства республики Татарстан.

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