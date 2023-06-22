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НовостиОбщество22 июня 2023 12:57

В Набережных Челнах утвердили название для новой улицы в 72-м микрорайоне

Решение принято на заседании Горсовета
Адам САГАЛ
Помимо этого, депутаты согласовали названия для новых остановок

Помимо этого, депутаты согласовали названия для новых остановок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь Анатолия Мирошниченко назовут новую улицу в 72-м микрорайоне Набережных Челнов. Она расположена на пересечении улиц Халфина и Плахова. Об этом на заседании горсовета сообщил заместитель руководитель исполкома Рамиль Халимов.

Помимо этого, депутаты согласовали названия для новых остановок - «17-й комплекс» на Сармановском тракте, «Улица Сибгатуллина», «улица Аэродромная».

Ранее мы сообщали, что на День молодежи 2023 в Набережных Челнах перекроют улицы.

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