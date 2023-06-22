В Зеленодольске построят старообрядческий храм

Храм будет располагаться на улице Сайдашева. Фото: мэрия Зеленодольска

Старообрядческий храм в честь великомученика Георгия Победоносца построят в Зеленодольске. Планами поделились в администрации района.

Храм будет располагаться на улице Сайдашева в микрорайоне Мирный. Стройку планируют завершить в 2024 году.

«К нам поступали запросы от жителей, представителей этой религиозной конфессии. Решение приняли, подобрали участок, сейчас идет подготовка», — пояснил мэр города Михаил Афанасьев.

Планируется, что здание храма будет двухэтажным, общей площадью около 270 квадратных метров. Также будут благоустроены внутренний двор и прилегающие территории.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах настоятель просит помощи в возрождении старейшего храма.

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