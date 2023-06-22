Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 5:02

В Зеленодольске построят старообрядческий храм

Объект будет готов в 2024 году
Роман ЕФРЕМОВ
Храм будет располагаться на улице Сайдашева. Фото: мэрия Зеленодольска

Храм будет располагаться на улице Сайдашева. Фото: мэрия Зеленодольска

Старообрядческий храм в честь великомученика Георгия Победоносца построят в Зеленодольске. Планами поделились в администрации района.

Храм будет располагаться на улице Сайдашева в микрорайоне Мирный. Стройку планируют завершить в 2024 году.

«К нам поступали запросы от жителей, представителей этой религиозной конфессии. Решение приняли, подобрали участок, сейчас идет подготовка», — пояснил мэр города Михаил Афанасьев.

Планируется, что здание храма будет двухэтажным, общей площадью около 270 квадратных метров. Также будут благоустроены внутренний двор и прилегающие территории.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах настоятель просит помощи в возрождении старейшего храма.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram