В Чебоксарах введут запрет на продажу алкоголя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В День Республики в Чебоксарах будут действовать ограничения на продажу алкоголя. О массовых мероприятиях, где не допускается розничная продажа спиртного, за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания их проведения напомнили на экономическом портале Чувашской Республики.

Так, 21 июня вечером покупка алкогольных напитков будет под запретом у мемориального комплекса «Победа», где состоится акция «Свеча памяти». В четверг, 22 июня, с 10 до 11 утра у Монумента Славы запланировано возложение цветов, а с 13:30 до 15:00 там же пройдет урок мужества.

Кроме того, 23 числа на Красной площади также ограничат продажу алкоголя, где состоится открытие ХХХI Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», молодежная программа и фестиваль фейерверков.

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