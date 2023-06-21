В Марий Эл ужесточили правила использование беспилотников в небе

Ранее выданные разрешения на использование дронов утратят свою силу в течение ближайших 10 дней. Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Марий Эл Юрий Зайцев внес изменения в свой указ об ограничении использования в небе над республикой беспилотников. Это было сделано в целях усиления порядка и общественной безопасности.

Таким образом, гражданам полностью запрещается использовать беспилотники до снятия режима базовой готовности. Исключения составляют ситуации, когда это было согласовано с комитетом гражданской обороны и защиты населения Марий Эл.

«Нельзя использовать беспилотники над объектами органов исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере обороны и безопасности, а также подведомственных им организаций, расположенных на территории республики, без согласования с ними», - гласит измененный указ.

Сами же власти или нанятые ими организации вправе запускать в небо дроны для осуществления своих непосредственных функций. У остальных в течение ближайших 10 дней ранее выданные разрешения на использование беспилотников перестанут быть действительными.

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