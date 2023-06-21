Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 13:32

В Марий Эл ужесточили правила использование беспилотников в небе

Это было сделано в целях усиления общественной безопасности
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ранее выданные разрешения на использование дронов утратят свою силу в течение ближайших 10 дней.

Ранее выданные разрешения на использование дронов утратят свою силу в течение ближайших 10 дней.

Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Марий Эл Юрий Зайцев внес изменения в свой указ об ограничении использования в небе над республикой беспилотников. Это было сделано в целях усиления порядка и общественной безопасности.

Таким образом, гражданам полностью запрещается использовать беспилотники до снятия режима базовой готовности. Исключения составляют ситуации, когда это было согласовано с комитетом гражданской обороны и защиты населения Марий Эл.

«Нельзя использовать беспилотники над объектами органов исполнительной власти, осуществляющих функции в сфере обороны и безопасности, а также подведомственных им организаций, расположенных на территории республики, без согласования с ними», - гласит измененный указ.

Сами же власти или нанятые ими организации вправе запускать в небо дроны для осуществления своих непосредственных функций. У остальных в течение ближайших 10 дней ранее выданные разрешения на использование беспилотников перестанут быть действительными.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram