В Татарстане некоммерческие организации, помогающие семьям бойцов СВО, могут получить гранты

Речь идет о помощи в оказании поддержки таких семей прямо на местах. Фото: Лев ИЛОНОВ

В Татарстане в настоящее время принимаются заявки от некоммерческих организаций (НКО) на получение грантов на развитие гражданского общества. Общий фонд в 2023 года равен 106 миллионам рублей, сообщил на пресс-конференции зампредседателя Общественной палаты республики Тимур Кадыров. Таким образом НКО могут рассчитывать на грант до 500 тысяч, до 1 миллиона и до 3 миллионов рублей.

При этом, как отметил Кадыров, в этом году конкурсная комиссия пошла навстречу общественности и утвердила новую номинацию «Поддержка семей участников СВО и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации». На осуществление деятельности некоммерческих организаций по этому направлению также предусмотрены денежные гранты.

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