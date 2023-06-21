Путин наградил семью Рафиковых из Татарстана орденом «Родительская слава»

Указ подписал президент России Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Ильдар и Гульнур Рафиковы из Татарстана удостоены ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Награду с 2010 года получают родители, которые воспитывают четырех и более своих или усыновленных детей. Она призвана отмечать людей, которые укрепляют институт семьи.

Ранее мы сообщали, что 17 тысяч многодетных матерей из Татарстана получат досрочную пенсию.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram