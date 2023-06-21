В Казани может появиться должность главного ландшафтного архитектора

В частности, к главному ландшафтному архитектору руководство города должно прислушиваться и в вопросах посадки деревьев. Фото: Рамиль ГАЛИ

В столице Татарстана 21 июня стартовала работа архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги». Один из ее спикеров инженер садово-паркового строительства из Судака Игорь Сафиуллин заявил, что в Казани должна появиться такая должность, как главный ландшафтный архитектор. По его словам, этот человек будет заниматься решением вопросов, связанных с организацией пространств на рельефе города.

В частности, к главному ландшафтному архитектору руководство должно прислушиваться и в вопросах посадки деревьев. Как отметил на конференции Сафиуллин, в Казани для пущей идентичности нужно массово сажать не ели, которая не преобладает в лесостепи, а сосны.

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