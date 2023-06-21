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НовостиОбщество21 июня 2023 11:37

В Татарстане госслужащие получили право управлять коммерческими организациями

Это будет происходить на безвозмездной основе
Адам САГАЛ
Закон подписан главой республики Рустамом Миннихановым. Фото: пресс-служба раиса РТ

Закон подписан главой республики Рустамом Миннихановым. Фото: пресс-служба раиса РТ

В Татарстане госслужащие получили право участвовать в управлении коммерческими организациями на безвозмездной основе. Соответствующий закон подписан главой республики Рустамом Миннихановым.

Поправка внесена в закон «О государственной гражданской службе Республики Татарстан». Руководитель компаниями чиновники смогут в качестве членов коллегиального органа управления. При этом коммерческая организация должна быть государственной корпорацией, государственной компанией или публично-правовой компанией.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении для госслужащих республики.

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