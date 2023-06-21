В Татарстане госслужащие получили право управлять коммерческими организациями

Закон подписан главой республики Рустамом Миннихановым. Фото: пресс-служба раиса РТ

В Татарстане госслужащие получили право участвовать в управлении коммерческими организациями на безвозмездной основе. Соответствующий закон подписан главой республики Рустамом Миннихановым.

Поправка внесена в закон «О государственной гражданской службе Республики Татарстан». Руководитель компаниями чиновники смогут в качестве членов коллегиального органа управления. При этом коммерческая организация должна быть государственной корпорацией, государственной компанией или публично-правовой компанией.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении для госслужащих республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram