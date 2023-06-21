В Набережных Челнах в подвале строящейся школы нашли тело рабочего

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 20 июня рабочие на стройке по улице Раскольникова в Набережных Челнах в подвале возводимой им школы нашли тело своего коллеги. На место происшествия прибыла бригада медиков «скорой», которым оставалось лишь официально констатировать смерть мужчины, а также сотрудники правоохранительных органов.

Первичный осмотр места, где была сделана страшная находка и самого тела, не выявил криминальных признаков наступления смерти рабочего. Причины, по которым он скончался, устанавливают эксперты.

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