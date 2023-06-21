В Казани комплекс «Веснянкинские бани» приобрел новый собственник

Покупка обошлась в 17 миллионов рублей Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Комплекс «Веснянкинские бани» приобрел новый собственник. Это произошло через год после смерти известного банщика Николая Веснянкина.

В августе прошлого года объект был выставлен на продажу за 28 миллионов рублей. Теперь стало известно, что новым владельцем комплекса стал Ильфат Фатхуллин, управляющий партнер казанского аэродинамического комплекса NeoFly. Как сообщает «БИЗНЕС Online», покупка обошлась ему в 17 миллионов рублей. Предприниматель уточнил, что в первоначальный «лот» входил и жилой дом, который расположен на соседнем участке, но от его покупки Фатхуллин отказался.

Комплекс «Веснянкинские бани» открыли в Казани в 2014 году. На момент смерти Николаю Веснянкину было 39 лет.

Ранее мы сообщали, что в Казани снесут незаконные бани и павильоны.

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