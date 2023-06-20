В Набережных Челнах выступит камерный оркестр Игоря Лермана

В программе мероприятия лучшие произведения классической музыки композиторов от эпохи Барокко до современных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах на площади Азатлык 25 июня выступит камерный оркестр Игоря Лермана. Начало в 17.00, вход бесплатный для всех желающих.

В программе мероприятия лучшие произведения классической музыки композиторов от эпохи Барокко до современных авторов.

Со сцены выступят солистка Людмила Филиппова, заслуженные артисты Республики Татарстан — скрипачи Денис Саттаров, Павел Савочкин и другие. Кроме того, для зрителей выступят юные талантливые музыканты: Лука Моромов, Амира Асылова, Ясмина Фиткулова и другие.

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