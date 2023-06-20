Контроль за исполнением документа возложили на главное управление МЧС России по республике Татарстан
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Власти Татарстана готовятся защищать жителей от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В документе говорится, что в подготовку средств защиты входит комплекс по получению необходимых знаний и навыков, формирование морально-психологических качеств необходимых для выполнения аварийно-спасательных и других работ при ликвидации ЧС. Планируется проведение специальных учений и тренировок.
Контроль за исполнением документа возложили на главное управление МЧС России по республике Татарстан.
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