Контроль за исполнением документа возложили на главное управление МЧС России по республике Татарстан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана готовятся защищать жителей от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе говорится, что в подготовку средств защиты входит комплекс по получению необходимых знаний и навыков, формирование морально-психологических качеств необходимых для выполнения аварийно-спасательных и других работ при ликвидации ЧС. Планируется проведение специальных учений и тренировок.

Контроль за исполнением документа возложили на главное управление МЧС России по республике Татарстан.

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