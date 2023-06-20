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НовостиОбщество20 июня 2023 14:53

Власти Татарстана готовятся защищать жителей от чрезвычайных ситуаций

Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Елена СКВОРЦОВА
Контроль за исполнением документа возложили на главное управление МЧС России по республике Татарстан

Контроль за исполнением документа возложили на главное управление МЧС России по республике Татарстан

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана готовятся защищать жителей от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе говорится, что в подготовку средств защиты входит комплекс по получению необходимых знаний и навыков, формирование морально-психологических качеств необходимых для выполнения аварийно-спасательных и других работ при ликвидации ЧС. Планируется проведение специальных учений и тренировок.

Контроль за исполнением документа возложили на главное управление МЧС России по республике Татарстан.

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