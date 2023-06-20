Талия Минуллина заявила, что ее зарплата на 25% ниже, чем у министров

Минуллина также заявила, что в мусульманском регионе женщинам сложнее работать. Фото: пресс-служба АИР Татарстана

Глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина поделилась, что ее зарплата на 25% меньше, чем у министров. Об этом она рассказала на круглом столе в Казани, посвященному роли женщин в EGS-повестке.

По словам Минуллиной, она имеет такие же показатели, как у министров, работает не меньше и не хуже их. Однако ее зарплата меньше, так как Талия Миннулина - руководитель ведомства, а не министерства, сообщает «БИЗНЕС Online».

Руководитель агентства заявила, что в мусульманском регионе женщинам сложнее работать, «так как культура, традиции и история диктуют им навязанный домострой». По ее мнению, необходимо исполнять и другие обязанности - быть профессионалом своего дела и все сбалансированно сочетать.

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