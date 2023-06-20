Гендиректор ОАК заявил о возможности создания укороченной версии Ту-214

«Аэрофлот» заказал 40 самолетов Ту-214 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новая укороченная версия среднемагистрального авиалайнера Ту-214, который производится в Казани, может быть создана, но окончательное решение еще не принято. Такое заявление сделал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Глобально процесс глубокой модернизации Ту-214, с созданием укороченной версии и версии с увеличенной дальностью полета, с реализацией новых навигационных режимов, переход к, условно говоря, следующему поколению самолетов Ту-214 — это отдельная тема. Пока решение по ней не принято», — цитирует ТАСС руководителя.

Топ-менеджер подчеркнул, что работа в этом направлении уже идет, а также выразил надежду, что тема получит продолжение.

Напомним, «Аэрофлот» заказал 40 самолетов Ту-214, «Якутия» до 12 единиц.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram