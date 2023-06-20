В Набережных Челнах восемь мужчин вышли на драку с топорами и битами

Возмутителей спокойствия задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах группа мужчин устроила потасовку в центре города. По предварительным данным, их было восемь человек, драка намечалась с топорами и битами.

Инцидент произошел около торгового центра «Санрайз сити». Дебоширы громко выясняли отношения, чем напугали прохожих. Последние вызвали полицию. В руках у агрессивных мужчин были топоры и биты.

К счастью, полиция успела приехать вовремя – возмутителей спокойствия задержали и доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

Ранее мы сообщали, что глава Следкома поручил доложить о расследовании массовой драки иностранцев в Казани.

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