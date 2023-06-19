Фото: Иван ВИСЛОВ

На полное обеспечение безопасности в школах и детских садах Казани нужно 144 миллиона рублей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал начальник управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

Так, например, в 36 детских садах требуется установить 155 дополнительных видеокамер, 116 образовательных учреждений нужно оснастить охранной сигнализацией, а 98 нуждается в обеспечении системой речевого оповещения.

В целом, за прошлый год было сэкономлено 83 миллиона рублей. Эти средства покроют часть затрат на обеспечение безопасности в школах и детсадах Казани в текущем году.

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