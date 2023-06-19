В Челнах сотрудника ТД «Агат» будут судить за смерть выпавшего из корзины рабочего

Мужчина упал на бетонный пол и на него сверху рухнула самодельная корзина. Фото: СУ СКР по Татарстану

Завершено расследование уголовного дела о гибели рабочего в Набережных Челнах. В скором времени в суде перед законом предстанет 56-летний руководитель отдела ремонта и строительства ТД «Агат». Мужчина обвиняется по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает следственный комитет Татарстана.

По версии следствия, в феврале этого года руководитель должен был организовать оборудование отверстия для вентиляции на высоте восьми метров. Искать подрядчиков он не стал, а поручил это дело двум необученным подчиненным, которых даже не обеспечил спецоборудованием.

Один из рабочих забрался в самодельную корзину, установленную на вилах электропогрузчика. Во время подъема на высоту мужчина выпал прямо на бетонный пол, а сверху на него рухнула та самая корзина. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

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