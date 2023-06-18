Умер Иван Евсин, экс-тренер ФК «Нефтехимик», заслуженный работник физкультуры РТ

За плечами Ивана Евсина сотни воспитанников, которые стали профессиональными вратарями.

В субботу, 17 июня, на 74-ом году жизни не стало футболиста, бывшего тренера вратарей и заслуженного работника физической культуры Татарстана Ивана Евсина.

Иван Викторович сначала играл за липецкий «Металлург», затем стал тренировать. В нижнекамском «Нефтехимике» работал с 1994 по 1996, с 1998 по 2001 и с 2004 по 2010 года. Был главным тренером елабужского «СКАТ-5с», тренировал в ФК «КАМАЗ-Чаллы» и «Алнас» Альметьевска.

За его плечами сотни воспитанников, которые стали профессиональными вратарями: Руслан Нигматуллин, Валерий Алескаров, Виталий Астахов, Александр Матрешкин, Андрей Коваленко и не только, сообщает об утрате пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Редакция «КП-Казань» приносит соболезнования родным и близким Ивана Викторовича Евсина.

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