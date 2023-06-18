Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2023 12:32

Умер Иван Евсин, экс-тренер ФК «Нефтехимик», заслуженный работник физкультуры РТ

Ему было 73 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
За плечами Ивана Евсина сотни воспитанников, которые стали профессиональными вратарями.

За плечами Ивана Евсина сотни воспитанников, которые стали профессиональными вратарями.

В субботу, 17 июня, на 74-ом году жизни не стало футболиста, бывшего тренера вратарей и заслуженного работника физической культуры Татарстана Ивана Евсина.

Иван Викторович сначала играл за липецкий «Металлург», затем стал тренировать. В нижнекамском «Нефтехимике» работал с 1994 по 1996, с 1998 по 2001 и с 2004 по 2010 года. Был главным тренером елабужского «СКАТ-5с», тренировал в ФК «КАМАЗ-Чаллы» и «Алнас» Альметьевска.

За его плечами сотни воспитанников, которые стали профессиональными вратарями: Руслан Нигматуллин, Валерий Алескаров, Виталий Астахов, Александр Матрешкин, Андрей Коваленко и не только, сообщает об утрате пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Редакция «КП-Казань» приносит соболезнования родным и близким Ивана Викторовича Евсина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram