Минниханов поручил обратить особое внимание на обеспечение безопасности на Сабантуе в Казани

Он напомнил, что праздник в столице Татарстана состоится совсем скоро - 24 июня. Фото: rais.tatarstan.ru

В этом году в Казани Сабантуй отметят 24 июня. Праздник пройдет на трех площадках. Это березовые рощи в жилмассивах Мирный и Дербышки, а также лесопарковая зона озера Лебяжье.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил всем ведомствам, задействованным в организации и проведении Сабантуя в Казани, обратить особое внимание на вопросы обеспечения безопасности людей. Такого же отношения, по мнению Минниханова, требуют и вопросы организации общественного питания на празднике.

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