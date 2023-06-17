Жителя Йошкар-Олы из-за долгов не пускали в Африку на съемки известного реалити-шоу

Только после того, как мужчина все оплатил, он смог вылететь за границу. Фото: Алина НИЗАМОВА

На исполнении приставов Йошкар-Олы находилось производство в отношении жителя города. Мужчина задолжал по налогам и не платил. Тогда ему запретили выезд за пределы России. Опомнился житель Йошкар-Олы, когда пришло время лететь за границу.

«Мужчина все оплатил так как, по его словам, он собирался принять участие в известном российском реалити-шоу, съемки которого проходят в Южно-Африканской республике», - рассказали в УФССП по Марий Эл.

При этом там не уточнили, о каком именно шоу идет речь. Известно, что в последнее время на том континенте снимается только одно реалити – «Звезды в Африке» на ТНТ. Действительно ли мужчина является его участников или членом съемочной группы, также не сообщается. Как и то, какую именно сумму он задолжал по налогам. Напомним, приставы могут запретить выезд за пределы России за невыплату 30 тысяч рублей, а также и за 10 тысяч, в том случае, если долги не оплачиваются длительное время.

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