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НовостиОбщество17 июня 2023 10:07

Жителя Йошкар-Олы из-за долгов не пускали в Африку на съемки известного реалити-шоу

Приставы запретили ему выезд из России
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Только после того, как мужчина все оплатил, он смог вылететь за границу.

Только после того, как мужчина все оплатил, он смог вылететь за границу.

Фото: Алина НИЗАМОВА

На исполнении приставов Йошкар-Олы находилось производство в отношении жителя города. Мужчина задолжал по налогам и не платил. Тогда ему запретили выезд за пределы России. Опомнился житель Йошкар-Олы, когда пришло время лететь за границу.

«Мужчина все оплатил так как, по его словам, он собирался принять участие в известном российском реалити-шоу, съемки которого проходят в Южно-Африканской республике», - рассказали в УФССП по Марий Эл.

При этом там не уточнили, о каком именно шоу идет речь. Известно, что в последнее время на том континенте снимается только одно реалити – «Звезды в Африке» на ТНТ. Действительно ли мужчина является его участников или членом съемочной группы, также не сообщается. Как и то, какую именно сумму он задолжал по налогам. Напомним, приставы могут запретить выезд за пределы России за невыплату 30 тысяч рублей, а также и за 10 тысяч, в том случае, если долги не оплачиваются длительное время.

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