В Набережных Челнах на ремонт смотровой площадки «Азатлык» потратят 2,5 млн рублей

Смотровая площадка появилась га главном майдане города в ходе его реконструкции. Фото: скриншот

Тендер на работы по ремонту смотровой площадки на главном майдане Набережных Челнов «Азатлык» появился на сайте госзакупок. Городские власти готовы потратить на это максимум 2,5 миллиона рублей. Возможно этом будет меньшая сумма, все зависит от подрядчиков. Аукцион между ними пройдет 26 июня.

С победителем торгов заключат контракт, согласно которому он должен будет, в частности, произвести демонтаж устаревших и непригодных конструкций, а также установить новое освещение.

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