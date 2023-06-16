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НовостиОбщество16 июня 2023 15:40

В День молодежи, 24 июня, в Чувашии введут полный запрет продажи алкоголя

Он не будет распространяться только в общепитах
Марина ДОЛГОВА

Фото: Андрей КАРА

В День молодежи, 24 июня, в Чувашии введут полный запрет продажи алкоголя, напоминают в республиканском Министерстве экономического развития и имущественных отношений.

Согласно региональному закону, розничная продажа любой продукции будет запрещена. В том числе и слабоалкогольных напитков - пива, сидра, медовухи. Однако запрет не будет распространяться на рестораны и кафе – в общепитах алкоголь приобрести можно и в День молодежи.

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