В Казани фитнес-клуб хотят оштрафовать на полмиллиона за рекламу абонементов за 1 рубль

Людей зазывали в тренажерный зал, а настоящую цену услуги при этом им не сообщали, считают антимонополльщики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антимонопольная служба Татарстана выявила нарушения закона в весенней рекламной кампании «Алекс Фитнес». Клуб предлагал абонементы в тренажерный зал, а также фитнес+бассейн всего за 1 рубль. Листовки об это были развешены в торговых центрах. Реклама в интернете вела на официальный сайт «Алекс Фитнес», где указывалось наличие абонементов на полгода или год, но без указания цены. Ее можно было узнать, только после заполнения заявки, в которой нужно было указать свои личные данные и номер мобильного телефона.

- Учитывая, что потребители указанной рекламы не могли получить информацию об указанной в ней услуге в полном объеме, было возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства, - сообщили в УФАС Татарстана. - Службой эти рекламные сообщения были квалифицированы как намеренно вводящие в заблуждение потребителя. Он не мог оценить, насколько ему выгодны и интересны предлагаемые «Алекс Фитнес» услуги.

Учитывая, что компания «Алекс Фитнес» уже попадалась на такой рекламе в прошлом году, антимонопольщиками будет рассматриваться вопрос о максимального для нее штрафа – 500 тысяч рублей.

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