На центральном пляже Чебоксар утонула студентка-медик из Узбекистана

Погибшая не умела плавать, но все равно зашла в воду. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Чебоксарах вечером 15 июня три подруги, одна из которых 23-летняя студентка-медик из Узбекистана, решили искупаться. Для этого они пошли на центральный пляж города. По предварительной информации, никто из девушек не умеет плавать, тем не менее, они зашли в воду.

Оказавшись на глубине, девушки начали тонуть. Это увидел отдыхавший на пляже мужчина. Он кинулся на помощь, но смог спасти только одну из подруг. Еще одна смогла-таки выбраться на берег своими силами. А вот та самая студентка-медик из Узбекистана ушла под воду и утонула, сообщает МЧС Чувашии. Тело девушки водолазы смогли обнаружить только утром 16 июня. О погибшей известно, что она училась на четвертом курсе медицинского факультета Чувашского госуниверситета.

Стоит отметить, что центральный пляж в Чебоксарах является официальным и оборудованным по всем правилам местом для купания. На нем дежурят спасатели и медики.

- Девушки купались в 20.20. Смена спасателей была сдана в 20.10. Во время трагедии на пляже находился только ночной сторож, - прокомментировал глава администрации города Денис Спирин.

Он напоминает, что спасатели на оборудованных пляжах работают с 10.00 до 20.00. Поэтому не стоит рисковать и купаться там по ночам, тем более, если человек не умеет плавать.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram