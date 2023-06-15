Казань объявили «Библиотечной столицей России 2024»

Это означает, что в следующем году Всероссийский библиотечный конгресс пройдет в столице Татарстана. Фото: mincult.tatarstan.ru

В этот четверг, 15 июня, в Мурманске прошла церемония закрытия Всероссийского библиотечного конгресса. На ней Казань официально была объявлена «Библиотечной столицей России 2024».

Почетный статус и соответствующий символ, выполненный в виде национального карельского инструмента кантеле, передали лично в руки главе Минкульта Татарстана Ираде Аюповой. Это означает, что в следующем году Всероссийский библиотечный конгресс пройдет в Казани.

- Татарстан уделяет большое внимание библиотечному делу, сегодня в республике насчитывается более полутора тысяч библиотек. Радует, что наши современные библиотеки стали местом притяжения как для молодежи, так и для представителей старшего поколения, - отметил в своем поздравительном видео библиотечному конгрессу глава Татарстана Рустам Минниханов.

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