В Казани курсанты учатся водить танк под водой

На воде для подстраховки находится лодка с наблюдателями Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В Казани на полигоне танкового училища курсанты учатся водить танк Т-72 под водой. Как уточнил полковник Роман Потапов, на глубине до пяти метров танк способен проехать порядка километра. Во время тренировок курсанты ехали на глубине в 3 метра.

Еще до начала заезда машину необходимо проверить на герметичность – специальной смазкой обрабатывают каждое место, где может проникнуть вода. Уже во время тренировки на воде для подстраховки находится лодка с наблюдателями, а на берегу - бронированная ремонтно-эвакуационная машина, сообщает ИА «Татар-информ».

Ориентироваться внутри танка курсантам помогает компас, кроме этого, с ними всегда на связи опытные инструкторы.

Ранее мы сообщали, что в Казани на ремонт дороги к танковому полигону направят 13,8 млн рублей.

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