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НовостиЭкономика15 июня 2023 11:07

Якутия закупит у казанского ПАО «Туполев» самолеты Ту-214

Их число может достигнуть 12
Адам САГАЛ
Детали соглашения еще обсуждаются

Детали соглашения еще обсуждаются

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Якутия закупит у казанского ПАО «Туполев» самолеты Ту-214. Соответствующий документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (14-17 июня). В церемонии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

Детали соглашения еще обсуждаются. Согласно предварительной оценке авиакомпании «Якутия», до 2030 года ей может понадобиться до 12 самолетов Ту-214.

Ранее мы сообщали, что «ЮВТ Аэро» переучивает экипажи для новых самолетов Ту-214.

#ПМЭФ2023 #ПМЭФ

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