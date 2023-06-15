KazanExpress продает склад в Татарстане за 3,6 миллиарда рублей

Полученные деньги компания направит на развитие своего основного бизнеса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На территории свияжского межрегионального мультимодального логистического центра продается первый корпус фулфилмент-центра KazanExpress. Комплекс, где на площади более 130 тысяч квадратных метров хранят товары и обрабатываются заказы, отдают за 3,6 миллиарда рублей. Покупатель уже есть – это девелопер UD Group.

Как говорится в сообщении KazanExpress, полученные деньги будут направлены на развитие основного бизнеса маркетплейса. Компания не хочет заниматься непрофильной для нее деятельностью по содержанию недвижимости.

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