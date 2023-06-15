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НовостиЭкономика15 июня 2023 9:45

KazanExpress продает склад в Татарстане за 3,6 миллиарда рублей

Покупатель уже найден
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Полученные деньги компания направит на развитие своего основного бизнеса.

Полученные деньги компания направит на развитие своего основного бизнеса.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На территории свияжского межрегионального мультимодального логистического центра продается первый корпус фулфилмент-центра KazanExpress. Комплекс, где на площади более 130 тысяч квадратных метров хранят товары и обрабатываются заказы, отдают за 3,6 миллиарда рублей. Покупатель уже есть – это девелопер UD Group.

Как говорится в сообщении KazanExpress, полученные деньги будут направлены на развитие основного бизнеса маркетплейса. Компания не хочет заниматься непрофильной для нее деятельностью по содержанию недвижимости.

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