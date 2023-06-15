На ПМЭФ 2023 стало известно, что в модернизацию теплосетей Чувашии вложат более 3 млрд рублей

Это было объявлено во время встречи главы республики и гендиректора «Т Плюс». Фото: cap.ru

На полях Петербургского международного экономического форума (14-17 июня) глава Чувашии Олег Николаев встретился с гендиректором ПАО «Т Плюс» Александром Вилесовым. Сторонами была достигнута договоренность о том, что компания в течение года инвестирует в республику более 3 млрд рублей. Эти деньги пойдут на развитие региональной системы теплоснабжения - 1,8 млрд рублей в рамках концессии, а 1,2 млрд – в собственные объекты.

В итоге в Чебоксарах и Новочебоксарске «Т Плюс» планирует заменить 68 километров магистральных и квартальных тепловых сетей, а также обновить оборудование станций и концессионных котельных.

- Работа, которая была запланирована в рамках концессионного соглашения, адекватна ситуации в системе. Она позволяет нам решать вопросы рентабельности и обеспечения возвратности инвестиций, – сказал на встрече Олег Николаев.

В свою очередь Александр Вилесов отметил, что в городах, где действуют концессионные соглашения, ежегодно увеличиваются темпы замены тепловых сетей, поэтому там сокращается число коммунальных аварий.

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