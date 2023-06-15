В Казани с 17 июня будут проходить бесплатные кинопоказы

Гостей и жителей города кинопоказы в июне и июле организуют в 21:00, в августе - в 20:00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани с 17 июня и до конца лета будут проходить бесплатные показы художественных и мультипликационных фильмов под открытым небом. Место для этого выбрали в сквере Зайни Султана, сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Кинопоказы в июне и июле организуют в 21:00, в августе - в 20:00. Так, 17 июня можно будет посмотреть комедию «Иван Семенов: Школьный переполох». В честь Дня молодежи, 24 июня, на экранах представят фильм «Отряд Таганок».

Кроме того, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, покажут новый военный боевик «Лето 1941 года!». А 8 июля появится возможность посмотреть семейную комедию «Приключения маленького Бахи», 15 июля - «Три орешка для Золушки», 22 июля - «Мой волк», 29 июля – «Коты Эрмитажа».

В августе киноманов ждут «Легенды Орленка», «Джулур: мас-рестлинг», «Пункт пропуска. Офицерская история». А в День российского кино, 26 августа, в 19:00 состоится традиционная ночь фильмов и концерт в рамках «Кино и музыка».

Напомним, в прошлом году показ кино под открытым небом организовали в казанском поселке Дербышки.

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