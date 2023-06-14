ФОТО: kzn.ru

Стали известны самые популярные имена, которые дают новорожденным в Казани. Их назвали в пресс-службе администрации города со ссылкой на управление ЗАГС.

Всего за минувшую неделю в столице Татарстана родились 335 малышей – 157 девочек и 178 мальчиков. А брак решила зарегистрировать 351 влюбленная пара.

Сообщается, что вес самого крупного малыша, появившегося на свет на прошлой неделе в Казани, составляет 4,5 килограмма. Самый маленький – всего 1400 граммов.

Самыми редкими именами детей в Казани стали Мстислав, Ильзар, Дияз, Арай, Айдина, Алисия, Авива, Элесия, а наиболее популярными – Марк, Амир, Александр, Максим, Малика, Арина, Амелия, Есения.

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