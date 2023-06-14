У Хрустального водопада установили новый мостик, а напротив создали амфитеатр. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин лично оценил ход благоустройства Голубых озер. Там завершили работы по берегоукреплению, обустроили пешеходные тропы и создали экоцентр для тематических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, у Хрустального водопада установили новый мостик, а напротив создали амфитеатр. Особо внимание уделили и озеленению территории. При этом аварийные деревья пришлось срубить. На их месте было дополнительно высажено 70 деревьев и около 900 кустарников.

По словам Метшина, благоустройство на Голубых озерах - это только начало масштабного проекта «Зеркала Татарстана». Работы предстоит много, но первые шаги уже сделаны.

Напомним, на Голубых озерах в Казани появятся кафе и бесплатный туалет.

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