«ЮВТ Аэро» переучивает экипажи для новых самолетов Ту-214

Компания должна получить авиасудна в октябре 2024 года
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
«ЮВТ Аэро» переучивает шесть пилотов для первых двух Ту-214 – авиакомпания начала формировать экипажи для самолетов, которые выпускают в Казани.
По данным «БИЗНЕС Online», компания должна получить авиасудна в октябре 2024 года. Программа переподготовки длится порядка двух месяцев для одного экипажа. Для начала переобучение проходят самые опытные пилоты.
Отметим, что первый самолет Ту-214 новой пассажирской серии получит авиакомпания Red Wings, следующие на очереди «ЮВТ Аэро» и «Аэрофлот».
Ранее мы сообщали, что казанский авиазавод будет ежегодно выпускать по десять самолетов Ту-214.
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