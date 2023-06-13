Айрат Габдуллин стал новым руководителем Совета Тукаевского района Татарстана

Новому руководителю 35 лет и он до этого работал директором школы. Фото: Из материалов пресс-служб

В этот вторник, 13 июня, на еженедельном совещании глава Тукаевского района Фаил Камаев официально представил Совету муниципалитета их нового руководителя. Им стал 35-летний Айрат Габдуллин, который с 2012 года работал директором школы в Калмашском поселении.

Отметим, что ранее пост руководителя Совета района занимала Гульназ Галишина. Она проработала в этом качаестве не полных три года и этой весной написала заявление об увольнении по собственному желанию.

О новом руководителе Совета известно, что он является уроженцем Тукаевского района. Окончил Камскую инженерно-экономическую академию по специальности «инженер по организации перевозок и управление на транспорте» и НГПУ. До того как стал директором школы, работал ведущим на радио «Кунел», учителем информатики и ОБЖ. Является депутатом Калмашского сельского поселения.

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