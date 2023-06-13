В Набережных Челнах открылся первый в Татарстане ресторан Rostic's

Вывеска с новым логотипом появилась на здании по Набережночелнинскому проспекту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 13 июня, в Набережных Челнах начнет работу первый в Татарстане ресторан Rostic's. Ребрендинг сети начался после ухода из России бренда KFC.

Вывеска с новым логотипом появилась на здании по Набережночелнинскому проспекту. Всего в городе функционируют пять точек сети.

Ранее мы сообщали, что первые девять точек под брендом Rostic’s откроются в Татарстане уже в июне текущего года. Всего в республике работают 23 ресторана KFC.

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