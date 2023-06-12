На День России в Чистополе открыли памятник Герою Игорю Груднову

Генерал-полковник родился в Чистополе в 1958 году. Фото: vk.com/chistopol_official_group

В День России в Чистополе торжественно открыли памятник уроженцу города, Герою РФ, генерал-полковнику Игорю Груднову. В церемонии приняли участие его вдова и сестры, которые специально для этого приехали из Хабаровского и Краснодарского краев.

- Мы открываем памятник Герою России, генерал-полковнику Игорю Сергеевичу Груднову. Мы гордимся своим земляком, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, – сказал во время церемонии глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Отметим, автор проекта памятника скульптор, член Российского и Московского союза художников Алексей Щитов. Монумент представляет собой бронзовую фигуру Героя, установленного на постаменте.

СПРАВКА

Игорь Груднов родился 2 декабря 1958 года в Чистополе. В 1980 году с золотой медалью окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище имени С. М. Кирова МВД СССР, в 1989 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 2004 году - Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

В феврале 2000 года военнослужащие под командованием Игоря Груднова вышли в центр Грозного и успешно выполнили поставленную задачу. За проявленное мужество и умелое руководство войсками ему было присвоено звание Героя России.

Генерал-полковник скончался 11 октября 2018 года и был похоронен в Ростове-на-Дону. Последнее место его службы - командующий Восточным округом войск Росгвардии. Имя Игоря Груднова присвоено военно-транспортному самолету Ил-76МД Росгвардии.

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